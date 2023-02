Arcade1UP Pac-Man Countercade in super offerta su Amazon

Ottima promozione su Amazon per i nostalgici delle sale giochi anni '80, il mini cabinato Pac-Man è in super offerta su Amazon, scopriamo assieme il cab con licenza ufficiale e ben 5 giochi Bandai Namco in memoria.

Bandai Namco (precedentemente denominata Namco) è entrata nel settore dei videogiochi nei lontani anni '70, il loro gioco di maggior successo è sicuramente Pac-Man, il titolo arcade più venduto di tutti i tempi e conosciuto anche da chi non è appassionato di videogiochi.

Arcade1Up ha creato uno splendido mini cabinato con licenza ufficiale che richiama l'aspetto iconico del cabinato arcade originale, dalle dimensioni ridotte e venduto già assemblato, non sarà necessario quindi costruirlo manualmente come gli arcade della casa dalle dimensioni più generose. Il mini cabinato è in offerta su Amazon al prezzo di 184,99 euro, con lo sconto di 65 euro dal prezzo di listino di 249,99 euro.

Clicca qui per acquistare il Countercade di Pac-Man in offerta su Amazon

In questo Countercade sono racchiusi cinque classici di Bandai Namco: Pac-Man, Pac-Man Plus, Galaga, Dig Dug e Rompers. Con uno schermo da 8" ed in controller a grandezza naturale, i Countercade di Arcade1Up sono il modo di rivivere le esperienze originali arcade con poco spazio a disposizione.

