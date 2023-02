Arcade1UP Street Fighter II Countercade in super offerta su Amazon con lo sconto del 25%

Ottima promozione su Amazon per i nostalgici delle sale giochi anni '90, il mini cabinato Street Fighter II è in super offerta su Amazon, scopriamo assieme il cab con licenza ufficiale e ben 5 varianti del gioco su licenza ufficiale in memoria.

in casa vostra ma non avete lo spazio necessario? Ci pensa Arcade1UP con un mini cabinato dedicato al picchiaduro ad incontri che ha fatto la storia nelle sale giochi arcade anni '90.Street Fighter II Countercade è infatti in offerta con lo, acquistabile a soli 184,99 euro invece di un prezzo di listino di 249,99 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre per questo bellissimo mini cabinato ufficiale.Il Countecade Street Fighter II ci regala la vera esperienza di Street Fighter II con ben 6 tasti azione (3 per i pugni e 3 per i calci), in memoria sono presenti Street Fighter II, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Turbo, Super Street Fighter II e Super Street Fighter II Turbo.

Anche il mini cabinato delle Tartarughe Ninja è in offerta su Amazon, clicca qui per acquistarlo ad un prezzo scontato, così come quello di Pac-Man, scoprilo a questo link.