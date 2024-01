Arcade1UP Teenage Mutant Ninja Turtles Countercade in super offerta su Amazon

Ottima promozione su Amazon per i nostalgici delle sale giochi anni '90, il mini cabinato delle Tartarughe Ninja è in super offerta su Amazon, scopriamo assieme il cab con licenza ufficiale e due capitoli della serie in memoria.

I Countercade di Arcade1Up sono compatti nelle dimensioni ed estremamente divertenti, un'aggiunta straordinaria alla casa, all'ufficio o a qualsiasi altro luogo in cui si voglia inserire un po' di gioco retrò.

In questo Countercade sono presenti gli originali Teenage Mutant Ninja Turtles e Turtles in Time.

Clicca qui per acquistare su Amazon Arcade1UP Teenage Mutant Ninja Turtles Countercade



Il mini cabinato di Arcade1Up è dotato di controlli a grandezza naturale per un giocatore, composti da un joystick, due tasti azione, un tasto per i crediti e due levette, una per accendere il cabinato e una per la regolazione del volume, uno schermo da 8" LCD, un light-up marquee e un jack per le cuffie.

L'articolo è in offerta al prezzo speciale di 179,99 euro, con lo sconto del 28% dal prezzo di listino di 249,99 euro, ovviamente la spedizione è gratuita.

Su Amazon sono in vendita anche tanti altri cabinati di Arcade1UP, visualizzabili tutti a questo link.