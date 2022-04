Arcadegeddon ha una data d'uscita ufficiale su PS4, PS5, Xbox e PC

A distanza di qualche mese dal debutto della versione Early Access di Arcadegeddon, il colorato roguelike dei creatori di Predator Hunting Grounds, Illfonic ha confermato che a breve il gioco uscirà dall'Accesso Anticipato e raggiungerà un maggior numero di piattaforme.

A partire dal prossimo 5 luglio 2022, infatti, il gioco verrà aggiornato con nuovi contenuti e sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (solo su Epic Games Store). Grazie al debutto anche su console appartenenti alla vecchia generazione, il numero di potenziali giocatori sarà molto più alto e sarà così più semplice per gli utenti trovare alleati per le partite in cooperativa online.

La versione finale del gioco includerà un totale di 11 gang, i cui membri affideranno al protagonista una serie di sfide grazie alle quali si potranno sbloccare senza costi aggiuntivi gli elementi estetici per la personalizzazione dell'avatar. Tra le altre caratteristiche della versione 1.0 di Arcadegeddon troviamo 35 armi da fuoco, 31 nemici, 6 biomi e 4 boss che potrete incontrare in maniera casuale durante le partite.

Va precisato che l'uscita dall'Early Access di Arcadegeddon avrà un impatto anche sul costo, che per via della maggior quantità di contenuti salirà da 19,99 euro a 29,99 euro. In ogni caso avrete tempo fino all'uscita per acquistare la versione in Accesso Anticipato, la quale si aggiornerà gratuitamente e vi permetterà di risparmiare.

Sapevate che Arcadegeddon è stato il primo gioco con AMD FidelityFX Super Resolution su PS5?