Arcadegeddon: mini-giochi e PvP nel trailer dell'update estivo

Anche Arcadegeddon è tornato a mostrarsi sul palco della Gamescom 2021 e, nello specifico, durante il Future Games Show. Nel trailer dell'Early Access del roguelike IllFonic sono stati anticipati alcuni dei contenuti in arrivo con un aggiornamento gratuito.

Il filmato in questione ci permette di scoprire i contenuti principali del Summer Update citato nella roadmap, il quale dovrebbe focalizzarsi sul rafforzamento della componente PvP. Con il prossimo aggiornamento potremo infatti lanciare direttamente dall'hub di gioco delle partite competitive, tra le quali non troviamo solo match in cui ci si deve eliminare utilizzando le armi ma anche dei folli mini-giochi. Nella seconda metà del video troviamo invece dei teaser riguardanti l'aggiornamento autunnale, il quale introdurrà nuovi biomi e gang, le quali ci affideranno nuovi incarichi con ricompense esclusive.

Purtroppo non vi sono date d'uscita per i due update, ma quello estivo dovrebbe arrivare molto presto su PC e PlayStation 5. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra anteprima di Arcadegeddon, primo gioco in assoluto che su console fa suo della tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) per migliorare la fluidità.