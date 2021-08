Arcadegeddon per PS5 e PC sarà alla Gamescom, ecco le novità in arrivo

IllFonic annuncia la sua presenza alla Gamescom Digital Edition, il team di sviluppo sarà in prima linea per annunciare una serie di novità su Arcadegeddon, sparatutto cooperativo in arrivo su PlayStation 5 e PC.

Arcadegeddon sarà uno dei protagonisti del Future Games Show, dunque ne sapremo di più giovedì 26 agosto a partire dalle 22:00, gli sviluppatori inoltre hanno deciso di regalare una serie di bonus in-game esclusivi: potrete far indossare al vostro personaggio uno speciale berretto Gamescom, disponibile in Arcadegeddon fino al 6 settembre usando il codice QQWF6E5JQTGRKTHC.

Arcadegeddon è un videogioco shooter multiplayer cooperativo ambientato in un mondo colorato ed arcade, in cui potrete unirvi ai vostri amici per salvare la sala giochi di dai cattivi della Fun Fun Co. Il gioco è attualmente disponibile in Early Access su PC via Epic Game Store ed anche su PlayStation 5. Il mondo di Arcadegeddon è in continua espansione, grazie anche all’imminente arrivo del grande Aggiornamento Estivo.

Arcadegeddon è il primo gioco PS5 con supporto AMD FidelityFX Super Resolution, il team di sviluppo sta lavorando su nuovi contenuti ed ha annunciato l'arrivo di ulteriori espansioni e aggiornamenti nel prossimo futuro, durante la Gamescom avremo sicuramente un quadro più chiaro della situazione legata al supporto post lancio.