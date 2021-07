Arcadegeddon: svelato il nuovo shooter per PS5 e PC, l'early access è già online

Tra gli annunci fatti nei primi minuti dello State of Play di questa sera troviamo anche Arcadegeddon, uno sparatutto con visuale in terza persona in sviluppo presso gli autori di Predator: Hunting Grounds.

Com'è possibile vedere nel trailer d'annuncio, questa nuova proprietà intellettuale di Illfonic è principalmente un titolo multiplayer cooperativo in cui gruppi di quattro giocatori possono affrontare arene ambientati in diversi biomi e nei quali si aggirano nemici minori e boss. Oltre a permette di affrontare questa modalità PvE in solitaria, il gioco include anche una serie di attività competitive che permettono ai giocatori di scontrarsi in frenetiche battaglia online.

Proprio come Predator, anche l'ultima fatica di Illfonic arriverà esclusivamente su PlayStation 5 e PC tramite l'Epic Games Store e chiunque sia intenzionato a provare il gioco può già da ora scaricare la versione in accesso anticipato acquistando il gioco su una delle due piattaforme supportate al prezzo di 15,99 euro: ciò conferma che il titolo non verrà distribuito come free to play con microtransazioni e sarà un gioco a pagamento.