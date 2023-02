Arcadia: dall'Italia arriva un nuovo metroidvania ispirato a Sonic

Lo studio di sviluppo italiano Kibe Software House sta lavorando alla sua opera prima, Arcadia, un nuovo promettente metroidvania che mira ad omaggiare gli anime e la cultura giapponese.

L'obiettivo dichiarato dei suoi creatori è quello di ricreare le atmosfere dei giochi di Sonic unendole ad un'estetica anime, in modo da andare incontro tanto ai gusti degli appassionati della cultura del Sol Levante, quanto a quelli degli estimatori dei videogiochi indipendenti e retrò.

Ludicamente parlando Arcadia si presenta come un metroidvania in 2.5D con tre personaggi giocabili, Tazpo, Airi and Enji, chiamati ad unire le forze per fronteggiare dei giganteschi uccelli robotici piombati dal cielo con intenti ben poco amichevoli. I tre eroi sono dotati di personalità uniche e abilità distintive, le quali influenzano l'approccio al mondo di gioco, le modalità di avanzamento nelle ambientazioni e i dialoghi con gli altri abitanti della Colonia, il luogo dove si svolge l'avventura.

L'intento degli sviluppatori italiani è quello di lanciare Arcadia su PC e Nintendo Switch nel corso della primavera di quest'anno. Su Steam è già reperibile la scheda del gioco, dalla quale può essere aggiunto alla lista dei desideri. Disponibile anche la pagina Kickstarter, attraverso la quale i ragazzi di Kibe Software House stanno cercando supporto monetario per lo sviluppo. Ad oggi hanno racimolato 12.608 euro grazie al contributo di 66 sostenitori. Mancano ancora 28 giorni al termine della campagna, se il progetto vi ha incuriosito fateci un pensierino, sono disponibili tanti bonus per coloro che scelgono di partecipare.