Arcane e oltre: Riot Games investe nello studio di animazione Fortiche Production

Sull sfondo del accoglienza trionfale della serie Arcane, i vertici di Riot Games decidono di rinsaldare la propria collaborazione con Fortiche Production attraverso degli investimenti che coinvolgeranno, appunto, lo studio di animazione del nuovo fenomeno di Netflix legato a League of Legends.

A rendere nota l'acquisizione da parte di Riot Games di un pacchetto di azioni di minoranza in Fortiche Production sono gli stessi dirigenti della compagnia californiana. La partecipazione in Fortiche s'accompagna all'ingresso nel consiglio d'amministrazione dello studio di animazione di Brian Wright e Brendan Mulligan, rispettivamente CCO e Director of Corporate Development di Riot.

La partecipazione di Riot in Fortiche consente alle due aziende di stringere ulteriormente il proprio legame e favorire, così facendo, la creazione di nuove esperienze interattive e multimediali. La collaborazione tra le due società, d'altronde, dura da quasi dieci anni e ha portato alla realizzazione di numerosi progetti, dal video musicale "Get Jinxed" (con Djerv) alle collaborazioni per dare forma ai videoclip musicali "WARRIORS" ed "Enemy" degli Imagine Dragons.

Fortiche ha poi lavorato a stretto contatto con Riot durante l'intera fase di ideazione e sviluppo dello storyboard di Arcane, una collaborazione che proseguirà ancora a lungo e che, da qui ai prossimi mesi, si concretizzerà con i lavori sulla seconda Stagione di Arcane e con altri progetti non ancora annunciati. Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Arcane League of Legends.