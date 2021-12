Arcane promosso a pieni voti da Hideo Kojima: Riot Games ringrazia di cuore

La serie animata Netflix ha compiuto il proprio debutto da poco, ma il pubblico è già in attesa di scoprire tutti i dettagli sulla Stagione 2 di Arcane: League of Legends.

Tra il pubblico di appassionati, troviamo anche Hideo Kojima, che non ha mancato di esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per la produzione. Dedicata all'immaginario di League of Legends, la serie anime ha conquistato il game director, che dal proprio account Twitter ufficiale ha deciso di spendere parole più che generose nei riguardi di Arcane: League of Legends.

"Ho finito di guardare Arcane su Netflix, incluso l'episodio 9. È stato straordinario sino all'ultimo secondo! - annuncia l'autore di Death Stranding e Metal Gear Solid - Dopo aver visto questa serie, non riuscirò a guardare altri anime in CGI per un bel po' di tempo!". Il fondatore di Kojima Productions ha in particolare apprezzato il setting della produzione, descritto come "un mondo in fermento, nel quale il conflitto tra la superficie e il cuore della città cresce costantemente". A latere delle sue considerazioni, Hideo Kojima consiglia a tutti la visione di Arcane: League of Legends, sottolineando che per apprezzare la serie anime non è necessario avere alcuna conoscenza dell'universo di LoL.



L'entusiastica recensione di Arcane: League of Legends proposta da Hideo Kojima è saltata rapidamente all'occhio di Riot Games. Come potete verificare in calce a questa news, la software house autrice di League of Legends ha ringraziato di cuore l'autore per le sue parole.