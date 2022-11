ArcheAge 2 arriva in Unreal Engine 5: draghi e scontri epici nel trailer di annuncio!

A ridosso della pubblicazione della versione 5.1 di Unreal Engine 5, il promettente motore di Epic Games torna a dare mostra di sé in un nuovo e ambizioso progetto: ArcheAge II.

Dopo il successo riscosso dal primo ArcheAge, l'IP torna in azione con un sequel di ampia portata, presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news. Al timone del progetto è già confermata la presenza del team di XLGAMES, mentre Kakao Games si occuperà della distribuzione del titolo. Per presentare ArcheAge II al grande pubblico, l'Executive Producer Jake Song ha inoltre offerto alcuni intriganti dettagli sul sequel di ArcheAge.

Giunge così la conferma che l'MMORPG sarà sviluppato in Unreal Engine 5, con l''obiettivo di offrire un comparto tecnico e grafico di primo piano. Ad ospitare ArcheAge II saranno PC e console (verosimilmente PlayStation 5 e Xbox Series X), ma ancora nessun dettaglio sulla finestra di lancio del titolo.



L'avventura di stampo fantasy, ha confermato Jake Song, avrà una struttura open world, che mira ad offrire grande libertà ai giocatori, che potranno scoprire una storia emozionante ma anche costruire la propria epopea personale. Al cuore dell'esperienza vi sarà un combat system dinamico, che vedrà gli eroi affrontare draghi sputafuoco e creature di ogni genere. È già uno dei vostri giochi in UE 5 più attesi?