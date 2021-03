Archetype: ex BioWare e Naughty Dog collaborano con Blur Studios ad un GDR Sci-Fi

Archetype Entertainment è una software house sussidiaria dell'editore Wizard of the Coast, formata da talenti che hanno plasmato diversi dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni. Lo studio ha recentemente annunciato di aver avviato i lavori per dar vita ad un nuovo ambizioso RPG Sci-Fi e di essere alla ricerca di nuovi collaboratori.

Lo studio ha raccolto al suo interno sviluppatori che hanno già avuto esperienza in altre software house piuttosto blasonate, tra cui troviamo Naughty Dog, 343 Industries e BioWare (dell'era pre-acquisizione da parte di Electronic Arts). La compagnia ha ora stretto una collaborazione con Blur Studios per dar vita alla sua IP originale a tema Sci-Fi, come potete leggere all'interno del tweet che trovate in calce alla notizia.

"Archetype Entertainment è un team di appassionati veterani dell'industria dei videogiochi, fondato da sviluppatori di BioWare e Naughty Dog. Stiamo lavorando duramente per costruire il futuro con una IP e un videogioco fantascientifici nuovi di zecca. Siamo entusiasti di annunciare che Blur Studios si è unito a noi nel nostro viaggio.

Blur Studios è una società di produzione pluripremiata. Il loro lavoro spazia dai lungometraggi, inclusi film di successo come Deadpool e Terminator: Dark Fate, fino a videogiochi come Halo e Call of Duty. La passione di Blur per la fantascienza, come dimostrato con Love Death and Robots su Netflix, insieme alla loro esperienza su giochi come Star Wars: The Old Republic e Mass Effect, li rende il partner perfetto nella creazione dei mondi della nostra nuova IP.

Siamo inoltre impegnati nel costruire il team di sviluppo di Archetype. Oltre a BioWare e Naughty Dog, abbiamo aggiunto sviluppatori senior di Blizzard, 343 Industries, Sony Santa Monica e id Software".



Insomma, le premesse lasciano davvero ben sperare, e chissà che la nuova IP in via di sviluppo presso Archetype Entertainment non saprà soprenderci su PC e console next-gen nei prossimi anni.