L'architetto di Xbox fa causa ad Atari per il mancato compenso per il lavoro su VCS

Rob Wyatt, noto come il System Architect dell'originale Xbox, ha trascinato in tribunale Atari Gamebox LCC. Il motivo? La compagnia statunitense non avrebbe pagato a lui e alla sua società Tin Giant il compenso per il lavoro svolto nella progettazione dell'attesa e a lungo posticipata Atari VCS.

La causa è stata depositata presso la corte federale del Colorado e fa riferimento ad un mancato compenso di ben 262.000 dollari. Wyatt afferma inoltre che lui e Tin Giant sono stati ingiustamente utilizzati come capri espiatori per i problemi che hanno funestato lo sviluppo della console: "Il fatto che Atari Console Project abbia subito dei ritardi non ha nulla a che vedere con la qualità del lavoro svolto da Tin Giant, le colpe vanno ricercate nella cattiva gestione del progetto da parte di Atari", ha affermato Wyatt nel documento affidato al tribunale.

Atari VCS, un dispositivo ibrido a cavallo tra un PC e una micro-console, è stato annunciato nel 2017 con un lancio inizialmente pianificato per la primavera del 2018. Nonostante i 3 milioni di dollari raccolti con una campagna su IndieGoGo, lo sviluppo è andato incontro a molteplici pause che hanno provocato diversi rinvii nel corso di questi anni. L'ultima finestra di lancio fornita da Atari corrispondeva al marzo di quest'anno, ma anche questa è saltata a causa dei problemi nella catena di approvvigionamento causati dall'emergenza Coronavirus. La stampa internazionale ha più volte criticato il progetto, e le voci sulla mancata paga a ingegneri e design circolavano già l'anno scorso. Durante le prime fasi dello sviluppo Wyatt era molto entusiasta del progetto, ma è evidente che nel corso del tempo le cose sono cambiate, e non poco.