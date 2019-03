Architettura e Videogiochi: Sony seleziona i migliori Scatti in-game su Playstation 4

Prosegue il supporto alla fotografia in-game da parte di Sony, che in occasione dell'ultimo "Share of The Week" ha chiesto ai videogiocatori attivi su Playstation 4 di realizzare scatti dedicati al tema dell'Architettura.

Un tema piuttosto insolito per il contest settimanale, ma che ha visto il consueto impegno da parte degli Utenti. Numerosi, infatti, i giochi utilizzati come fonte d'ispirazione e sicuramente di qualità i risultati ottenuti. Tra i protagonisti degli scatti vincitori troviamo i mondi di Shadow of the Colossus nella sua versione Remastered (immortalata anche sulle pagine di Everyeye grazie alle foto di SotC di Emanuele Bresciani), e di La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra. Presenti anche interpretazioni del tema più "contemporanee", tratte da Mirror's Edge Catalyst o da Detroit: Become Human. Spazio anche per Assassin's Creed Orgins e per Gravity Rush 2. Insomma, una selezione decisamente ampia, che spazia da ambientazioni mitologiche a paesaggi urbani. Come di consueto, trovate in calce l'intera selezione degli scatti vincitori: qual e il vostro preferito?



Ne approfittiamo per anticiparvi che il tema del prossimo "Share of the Week" sarà un solo Titolo: Tom Clancy's The Division 2. Esordito recentemente su console e PC, il Gioco Ubisoft trasporta il giocatore all'interno di una Washington completamente nel caos. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra Recensione di The Division 2, a firma di Alessandro Bruni.