Archthrones si mostra ancora: la prequel mod di Dark Souls 3 che sembra un vero DLC

I giochi di FromSoftware sono dei classici senza tempo che vengono giocati per anni continuando a conquistare, generazione dopo generazione, il cuore dei videogiocatori. È anche il caso di Dark Souls 3, che a tanti anni dal lancio ha ispirato un gruppo di modder a creare Archthrones, una mod che sembra un vero e proprio DLC.

Presentata come una mod prequel di Dark Souls 3, Archthrones è concepita per offrire una revisione completa della progressione del livello del personaggio con nuove mappe, nemici, boss, storie e personaggi non giocanti con tanto di doppiaggio in lingua inglese. La mod, che per impatto, quantità dei contenuti e ambizioni può tranquillamente essere accomunata ad un vero e proprio DLC, è in sviluppo da due anni e mezzo e, nonostante non sia ancora pronta per essere pubblicata (gratuitamente, come assicurato dai creatori), è tornata a mostrarsi con un ricchissimo gameplay showcase lungo ben quindici minuti.

Il collettivo di sviluppatori, promotore di una campagna di raccolta fondi su Patreon, si è ispirato chiaramente a Demon's Souls per la creazione dei cinque mondi di Archthrones, collegati tra loro mediante un'area chiamata Nexus of Embers (un rework del Firelink Shrine di Dark Souls 3). Il gameplay showcase tradisce tuttavia anche altre fonti d'ispirazione, come Sekiro, Bloodborne e lo stesso Dark Souls 3. Vedere per credere, trovate il filmato in apertura di notizia.