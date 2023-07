Archthrones: volete provare la mod che fonde Dark Souls 3 e Demon's Souls? Demo in arrivo!

Da diverso tempo è in lavorazione la mod Archthrones per Dark Souls 3, una creazione amatoriale prequel del terzo capitolo, ispirata a Demon's Souls e grande quasi quanto un DLC vero e proprio. La curiosità dei fan nel confronti della mod è consistente, e presto ci sarà modo di provarla.

Attraverso un breve filmato pubblicato su Twitter, gli autori di Dark Souls III Archthrones fanno sapere che una demo della mod per PC sarà disponibile a partire da settembre 2023: nessuna data più precisa per adesso, ma in ogni caso si tratta di una finestra di lancio piuttosto vicina, con i fan che dunque non dovranno aspettare a lungo prima di mettere finalmente le mani sopra l'ambiziosa creazione amatoriale ed avere così un primo assaggio dei suoi contenuti e delle sue potenzialità.

Dark Souls 3 Archthrones è in sviluppo dal 2021 ed ha attirato l'attenzione dei fan della serie targata From Software non solo per le sue ambizioni, ma anche per il fatto di voler prendere spunto da Demon's Souls: dal capostipite dei Soulslike riprende ad esempio la meccanica della tendenza positiva e negativa dei mondi, volta così ad arricchire ancora di più l'esperienza ludica offerta dal gioco base. Nella mod amatoriale non mancheranno inoltre modelli 3D aggiornati ed un nuovo effetto d'illuminazione, oltre ad animazioni aggiornate.

Siete curiosi di giocare Archthrones non appena la demo sarà disponibile?