Arco Esplosivo presto in arrivo su Fortnite? Trapela un leak

Analizzando i file contenuti nell'aggiornamento 8.20 di Fortnite, i dataminer hanno scoperto ulteriori prove sull'arrivo dell'Arco esplosivo all'interno del gioco. Possiamo dare una prima occhiata alle animazioni dell'arma.

Intravisto la prima volta nella schermata di caricamento della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8, l'Arco esplosivo potrebbe presentarsi come una nuova arma in arrivo a breve nel battle royale di Epic Games.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, tuttavia, non siamo a conoscenza né del nome, né delle statistiche che caratterizzeranno questa nuova arma, la quale dovrebbe avere una rarità di livello leggendario (Oro).

Oltre ad aver riportato l'immagine dell'arma, a fondo pagina vi proponiamo anche un video in cui è possibile guardare le animazioni dell'Arco esplosivo. Questo potrebbe darci una prima idea sul funzionamento e sulla rapidità di fuoco di quest'arma. Cosa ne pensate?

L'arco esplosivo arriverà all'interno di Fortnite durante la nuova Settimana 5 della Stagione 8 di Fortnite, all'avvio nella giornata di domani? Oppure dovremo aspettare qualche giorno in più? Per saperlo non rimane che attendere nuove informazioni da Epic Games.

Voi come lo vedreste un Arco esplosivo all'interno del gioco? Lo utilizzereste con piacere nell'arco delle partite? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ricordiamo che i dataminer hanno scovato i nuovi oggetti cosmetici nascosti nell'aggiornamento 8.20.