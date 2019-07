Arcobaleni e unicorni nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Il nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite si tinge di... beh, tutti i colori dell'arcobaleno, visto che ci sono skin e oggetti dedicati al particolare fenomeno ottico e al mito degli unicorni. Preparatevi dunque a sfoggiare un look estivo e gioviale sul celebre Battle Royale di Epic Games.

Sono infatti in vendita le skin Bright Gunner e Brite Bomber, che ben si abbinano al glider a forma di unicorno, Brite Blimp, e al piccone Rainbow Smash. Le due skin in questione sono di rarità rispettivamente epica e rara, e dunque costano 1500 e 1200 V-Bucks, così come piccone e glider, entrambi di grado epico, ed al prezzi di 1500 V-Bucks il piccone e 1200 V-Bucks il glider.

Ma non di soli arcobaleni ed unicorni vive il giocatore di Fortnite, per cui ecco che in vendita troviamo anche le skin Synapse e Mika, epica e rara rispettivamente, e la copertura Hex Wave.

Per quanto riguarda le Daily Sales invece, oltre al solito carico di emote, composto questa volta da Cheer Up, Cartwheelin' e Jumping Jacks, troviamo anche le skin Burnout e Maven, e il piccone a forma di hot dog Knockwurst. Tanta carne al fuoco insomma, letteralmente. Avete già deciso cosa comprare?

Nel frattempo sta per arrivare la stagione 10 di Fortnite, ed è stato diffuso l'aggiornamento 9.41 di Fortnite: scoprite tutte le novità sul nostro sito.