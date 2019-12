Ardyn di FFXV debutterà presto nel roster di Dissidia Final Fantasy NT

Square Enix ha annunciato un nuovo personaggio per il roster di Dissidia Final Fantasy NT: si tratta di Ardyn Izunia (comparso per la prima volta in Final Fantasy XV), disponibile per il download come DLC dal 9 gennaio 2020.

Ardyn farà il suo debutto nella versione arcade di Dissidia Final Fantasy il 24 dicembre, i giocatori giapponesi potranno dunque provare il personaggio con qualche settimana di anticipo rispetto al lancio su console e PC.

Gli sviluppatori hanno annunciato anche la terza forma e la quinta arma per Rinoa Heartilly and Sephiroth. Rinoa godrà di un terza forma denominata Wings that Sing Love mentre la quinta arma è conosciuta come Seraphim Heart. La quinta arma di Sephiroth è invece la Life Fragment, alla quale si unisce la terza forma Safer-Sephiroth.

Dissidia Final Fantasy NT è disponibile in formato arcade nelle sale giapponesi e in tutto il mondo su PlayStation 4 e PC Windows, Dissidia Final Fantasy NT Free Edition è gratis su PlayStation Store e Steam, questa edizione Lite permette di accedere ad un ridotto numero di contenuti, per sbloccare tutti i personaggi e le modalità sarà necessario acquistare la versione completa.