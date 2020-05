Area F2: il 'clone mobile' di Rainbow Six Siege tornerà presto in una nuova forma

Nonostante abbiano deciso di chiudere Area F2 per non scatenare le ire dei legali di Ubisoft, gli autori di Ejoy.com non mollano e promettono di riportare in vita il loro controverso sparatutto multiplayer per sistemi mobile con delle forti - o meglio, fortissime - analogie con Rainbow Six Siege.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti i giocatori che stavano proiettando l'app di Area F2 - Lancio Globale in vetta alle classifiche di download su App Store e Google Play, gli autori di Ejoy.com forniscono il loro punto di vista spiegando che "la nostra missione era quella di consentire ai giocatori di provare il divertimento dei titoli Close-Quarter Battle su dispositivi mobile".

A detta della sussidiaria di Alibaba Group Holdings Ltd, la chiusura dei server non sarebbe stata causata dall'azione legale intentata da Ubisoft contro Google e Apple per indurle a fermare la distribuzione di Area F2 sui rispettivi negozi mobile, bensì dalla volontà di fornire un'esperienza di gameplay più profonda che "sappia rendere meno ripida la curva d'apprendimento per le modalità CQB di base".

Il team di Ejoy.com riferisce così di essersi già attivato per migliorare l'esperienza ludica e contenutistica del loro sparatutto tattico operando delle "modifiche e dei miglioramenti che ci porteranno a risolvere questi problemi con aggiustamenti su larga scala, forse attraverso una completa revisione del progetto". Solo con il tempo capiremo se queste modifiche basteranno agli autori di Ejoy.com per allontanare ogni sospetto di plagio di Rainbow Six Siege.