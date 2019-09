Le aree open world di Gears 5 sono ispirate a God of War

Fra i tanti aspetti che The Coalition ha cercato di migliorare con Gears 5, ci sono anche le fasi di esplorazione del mondo di gioco. Come saprete, lo sparatutto in terza persona includerà per la prima volta delle aree open world, e lascerà dunque maggiore respiro al giocatore che potrà godere di una libertà mai vista sino ad oggi.

Un'operazione di ammodernamento che fa eco a quanto accaduto con la serie di God of War: anche Sony Santa Monica, pur non creando un titolo puramente open world, ha inserito all'interno del suo action-adventure una hub centrale da cui muoversi per esplorare liberamente le zone circostanti, peraltro molto più vaste rispetto ai capitoli precedenti del franchise.

Stando alle dichiarazioni dell'art director Aryan Hanbeck, i ragazzi di The Coalition si sono ispirati proprio all'ultima avventura di Kratos per riuscire ad integrare le più ampie aree di Gears 5 all'interno della consolidata e inconfondibile formula di gameplay della serie Microsoft:

"Per me, God of War è stata una grande ispirazione. Non hanno esattamente i nostri scenari, ma svolgono un ottimo lavoro quando vogliono condurti in posti specifici, dandoti suggerimenti visivi che risultano costanti lungo tutto il gioco. Ed è stato così divertente da giocare che abbiamo tratto moltissimi spunti, ma riadattati affinché si adeguassero al nostro tipo di esperienza".

Ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal 6 settembre. Nel mentre è stata confermata la presenza di Dave Bautista all'interno del gioco, Microsoft ha pubblicato 15 minuti di gameplay tratto dall'Atto 2 della campagna.