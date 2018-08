Arena of Valor: in arrivo la nuova stagione delle Valor Series

Novità importanti in casa Tencent, l'azienda cinese ha annunciato la nascita della seconda stagione delle Valor Series di Arena of Valor che saranno organizzate in collaborazione con ESL.

Tencent Games ha annunciato il debutto della seconda stagione delle Valor Series, un campionato competitivo per il suo gioco mobile competitivo Arena of Valor.



Confermato l’accordo con ESL per l’organizzazione dei tornei dopo l’ottima riuscita dell'evento di Arena of Valor andato in scena solo qualche mese fa negli USA e realizzato all’interno dell’ESL Arena durante la fiera dell’E3.



ESL si era inoltre occupata della realizzazione della prima stagione delle Valor Series che avevano permesso ai vincitori di raggiungere l’Arena of Valor World Cup che aveva visto un montepremi complessivo di quasi 600,000$.



La nuova stagione delle Valor Series avrà inizio all’interno dell’ESL Arena durante la fiera del Gamescon 2018 dove parteciperanno tutte le più importanti squadre europee che daranno vita ad un torneo di esibizione.



La seconda stagione delle Valor Series permetterà inoltre alle squadre di prendere parte all’Arena of Valor International Championship che si giocherà più avanti nel corso dell’anno.



Le regioni che organizzeranno tornei validi per il circuiti delle Valor Series saranno infine Europa, Nord America e Sud America.