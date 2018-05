Arena of Valor: il MOBA per dispositivi mobile avrà una modalità Battle royale

Il più famoso MOBA mobile in Cina, Honor of Kings (conosciuto da noi come Arena of Valor), pubblicato da Tencent, sta per entrare nella famiglia dei battle royale aggiungendo la sua personale rivisitazione.

"In Arena of Valor, nella modalità Border Breakout cento giocatori dovranno uccidere un potente boss", secondo quanto emerso dall'annuncio ufficiale. “La creatura apparirà però solo verso la fine del gioco, quando resteranno solo alcuni giocatori in vita, il che significa che i giocatori dovranno eliminarsi a vicenda prima di ingaggiare il boss di fine livello".

La modalità include anche una mappa circa centocinquanta volte più grande della normale mappa dell'arena, con loot sparso per la mappa di gioco e un circle che si restringe lentamente e che costringerà i giocatori a convergere verso un punto specifico.

La decisione di introdurre una modalità di gioco così particolare in un MOBA mobile è piuttosto curiosa ma potrebbe dare i propri frutti, vista la popolarità di cui gode il genere.

Tencent non è la sola a pensare di inserire la modalità battle royale nei propri titoli, tralasciando il fatto che la mega corporazione cinese detiene i diritti di pubblicazione nei territori asiatici di PUBG e Fortnite (oltre a una quota di partecipazione in Epic Games). Valve ha già annunciato, come parte del suo sistema Battle Pass, l'accesso a una mappa in stile battle royale Dota 2.

La moda dei battle royale, dunque, non accenna a scemare e anzi sembra in costante crescita. Lo stesso, infatti, stanno per fare gli sviluppatori del peculiare Battlerite. Non possiamo dimenticare, poi, la modalità Black Out di Call of Duty e Paladins.