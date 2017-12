Arena of Valor per Nintendo Switch: aperte le iscrizioni alla Closed Beta

, il popolare MOBA di, arriverà nel 2018 sue il publisher asiatico ha aperto nelle scorse ore la registrazione alla Closed Beta per il mercato europeo.

Presto i giocatori potranno provare la Beta Chiusa del titolo, in attesa del lancio ufficiale previsto indicativamente per la prima metà dell'anno in formato digitale sul Nintendo eShop. Arena of Valor sarà distribuito come Free-To-Play su Switch, esattamente come accaduto su mobile, al momento non sappiamo se questa edizione godrà di contenuti aggiuntivi rispetto a quanto visto su iOS e Android.

Arena of Valor ha riscosso un discreto successo su smartphone e tablet, in particolar modo sul mercato asiatico, la versione Switch potrebbe contribuire ad aumentare notevolmente la fanbase del gioco. Se siete interessati a provare la Closed Beta vi invitiamo a registrarvi sul sito ufficiale di AOV.