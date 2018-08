Arena of Valor per Nintendo Switch arriva a settembre, pubblicato un nuovo trailer

In occasione della Gamescom di Colonia, il colosso cinese Tencent ha annunciato che Arena of Valor debutterà su Nintendo Switch durante il mese di settembre, scaricabile gratuitamente dall'eShop.

Lo scorso inverno Arena of Valor è stato protagonista di una Closed Beta su Switch, oggi gli sviluppatori stanno apportando gli ultimi ritocchi e sembrano essere (quasi) pronti per lanciare il gioco sulla console ibrida di Nintendo. Arena of Valor ha riscosso un discreto successo su iOS e Android, la versione Switch includerà le stesse e gli stessi eroi delle versioni mobile, non sono previsti al momento contenuti inediti.

Arena of Valor sarà scaricabile gratis dal Nintendo eShop come Free-To-Play, con supporto per le microtransazioni. In apertura trovate un nuovo trailer del gioco.