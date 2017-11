Arena of Valor: Superman gratis per tutti, solo domenica 26 novembre

Vi abbiamo già parlato di, MOBA mobile giunto nei lidi occidentali ad agosto. Nel corso di questi mesi l'applicazione, che nei mercati asiatici sta spopolando, ha continuato ad aggiornarsi con una pletora di nuovi campioni, seguendo le orme del fratello maggiore, quel fenomeno planetario che risponde al nome di

Non potrebbe essere altrimenti dato che, come ricordavamo, le due proprietà intellettuali sono saldamente in mano al colosso cinese Tencent.

Insomma, i piani dell'azienda per supportare il titolo sembra siano di quelli a lunga scadenza. Insomma, Tencent Games ci crede, e anche tanto. Se vi ricordate, per risultare più attraente al pubblico occidentale, Arena of Valor aveva debuttato forte di un accordo di licenza stretto con DC Comics. Batman è stato il primo eroe del mondo DC a debuttare, mentre qualche settimana fa è giunto la sua nemesi: Joker, un tiratore di supporto molto potente.

Nella schermata di avvio dell'applicazione, però, oltre ai campioni di Tencent e al già citato Cavaliere Oscuro, campeggiano anche Superman e Wonder Woman e noi ci stavamo giusto chiedendo quando questi avrebbero debuttato. Finalmente è arrivato l'annuncio: domenica 26 novembre Superman entrerà ufficialmente nel roster di Arena of Valor.

C'è di più: tutti coloro che effettueranno l'accesso, domenica, lo riceveranno gratuitamente. Per cui non possiamo far altro che consigliarvi di approfittarne.