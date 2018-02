Arena of Valor: Tencent pensa alla Coppa del Mondo, 500.000 dollari in palio

Tencent Games ha intenzione di organizzare una Coppa del Mondo per il suo MOBA mobile Arena of Valor , una fonte interna di Tencent ha svelato che il torneo sarà annunciato ufficialmente la prossima settimana e potrà vantare un montepremi di almenoe si svolgerà a Los Angeles nel mese di luglio.

Questo evento mondiale fa parte del piano della mega corporazione cinese di entrare definitivamente nel mondo esport, dopo le competizioni organizzate a livello locale e regionale. Arena of Valor ha debuttato negli Stati Uniti solo nel dicembre 2017, tuttavia la versione cinese (Honor of Kings) è il gioco per cellulare più giocato in assoluto, con 200 milioni di utenti registrati.

Dall'uscita occidentale di AoV (prima europea, poi americana), diverse importanti organizzazioni esport hanno costruito delle squadre per competere ad alti livelli. La fonte interna a Tencent ha confermato che team come SK Gaming, Team Liquid, Vitality e Alliance prenderanno tutti parte alla Coppa del Mondo. In precedenza, sempre SK Gaming e Team Liquid hanno partecipato al campionato internazionale AoV Asia nel novembre 2017; anche in quel caso il montepremi era da 500.000 dollari.

L'approccio di Tencent Games alla costruzione di una scena competitiva di AoV in Occidente è notevolmente più “ricco” di altri competitor attualmente sulla scena. Per fare un confronto, il montepremi più alto per Vainglory (MOBA mobile targato Super Evil Megacorp) è stato di 140.000 dollari per il campionato del mondo del 2017.

Possiamo confermare che la compagnia californiana appena citata si sta muovendo nella stessa direzione di Tencent (anche se il colosso cinese si è già "allargato" con una versione console di Arena of Valor). Nel 2018, quindi, ne vedremo delle belle anche riguardo alla sempre più importante fetta di mercato mobile.