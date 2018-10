Arena of Valor: Tencent punta all'esport con un torneo da 600.000 Dollari

Il MOBA di Tencent Games, Arena of Valor, si sta espandendo in tutto il mondo e il recente annuncio del Campionato Internazionale lo dimostra.

Questo torneo comprenderà sedici squadre provenienti da varie regioni del globo tra cui, per la prima volta, l'India e avrà un montepremi di $ 600.000. Tencent sta lavorando duramente per stabilire una scena esport codificata e coerente.

Questo si trova principalmente nei suoi campionati regionali: la Valor Series in Nord America, America Latina ed Europa, e mezza dozzina di eventi in tutta l'Asia. Il torneo conclusivo sarà la Coppa del mondo in estate e il campionato internazionale quest'inverno inverno. Quest'anno il Campionato Internazionale di Arena of Valor si terrà tra fine novembre e inizio dicembre.

Inoltre, nuove regioni, come l'India, sono state abbinate a un solido sistema di campionati regionali e qualifier. Avrà luogo anche in Thailandia, dove la popolarità del gioco è significativa. Nonostante la lenta crescita commerciale nella regione nordamericana, la visibilità del gioco è aumentata in modo significativo in ambito globale.

Rimane uno dei giochi più popolari al mondo, avendo generato entrate di oltre $ 140 milioni al di fuori della Cina. La scena esport del gioco ha anche stabilito importanti partnership in diverse regioni, come ESL e AT&T in Nord America e Globe Telecom nelle Filippine. Ha anche fatto il proprio debutto su Nintendo Switch ed è stato uno dei sei esport a debuttare come sport dimostrativo agli Asian Games.

La scorsa estate ha anche avuto luogo la Coppa del Mondo di Arena of Valor, torneo da $ 500.000 tenutosi a Los Angeles. La Coppa del Mondo mirava effettivamente ad aumentare l'attenzione per il gioco in Nord America.

Il campionato internazionale, al confronto, si svolgerà in una regione in cui il gioco ha già un forte punto d'appoggio. Ovviamente, l'aggiunta di una squadra indiana è particolarmente significativa, data la crescita di quella regione in ambito esport.