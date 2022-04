Arena of Valor: con il nuovo update arrivano Yan e l'evento 5v5 Fest

Arena of Valor, il popolare MOBA gratis disponibile su Google Play Store e App Store, ha di recente ricevuto un corposo aggiornamento che introduce svariate novità, tra le quali un evento a tempo.

L'evento in questione prende il nome di 5v5 Fest e resterà attivo fino al prossimo 31 maggio 2022. L'obiettivo dell'Arena of Valor Friends Fest è quello di unire la community di tutto il mondo e di trasmettere sensazioni positive all'intera utenza del free to play di Tencent. Nel corso dell'evento sarà anche possibile accaparrarsi ricompense gratuite. Dall'1 al 3 maggio 2022, invece, si terranno altri mini-eventi che potrebbero interessare ai giocatori più accaniti del MOBA. Grazie a Star Protection, ad esempio, potrete giocare le modalità competitive ed evitare di perdere una stella in caso di sconfitta. Con il Team Skin Sharing si potranno invece condividere i costumi con gli altri membri della squadra. A far gola a molti sarà poi il 5v5 Fest Lucky Box, altro mini-evento attraverso il quale potrete ottenere ben cinque eroi gratuitamente completando una serie di attività di gruppo. Come se non bastasse, l'aggiornamento pubblicato ieri ha introdotto anche un nuovo eroe, Yan, il quale è un talentuoso pittore del Regno del Drago.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi al trailer dell'evento di Arena of Valor, buona visione!