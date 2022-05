Arena of Valor x Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: tutte le novità dell'evento crossover

Dopo aver celebrato l'arrivo di Yan in Arena of Valor, gli appassionati del MOBA di Tencent e TiMi Studio potranno presto immergersi nelle atmosfere di un importante evento ingame dedicato al popolare anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.

La nuova fase ingame inaugurata da TiMi Studio rientra nel novero delle iniziative legate al 5vs5 Fest e offre agli appassionati del Multiplayer Online Battle Arena di Level Infinite l'opportunità di cimentarsi, appunto, in sfide basate sull'IP di Demon Slayer.

L'evento in questione porterà in dote nuove skin esclusive, delle attività speciali e numerosi premi. A partire dal prossimo 6 maggio, tutti i giocatori di Arena of Valor potranno accedere alla skin Nezuko per Keera e, successivamente, la skin Tanjiro per Yan. Le skin garantiranno anche lo sblocco dei poteri e delle abilità di Tanjiro e Nezuko.

Come ulteriore incentivo, chi parteciperà all'evento potrà ricevere dei bonus speciali sbloccabili in Arena of Valor attraverso un board virtuale e dei dadi che, una volta lanciati, determineranno il numero di passi da compiere per completare i giri necessari ad acquisire ricompense come la skin di Alice "The Butterfly Mansion Girl".