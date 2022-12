Argentina campione del Mondo anche in FIFA 23: si avvera il pronostico di EA!

Servendosi della tecnologia HyperMotion2 e dell'enorme database con le valutazioni sui migliori giocatori di FIFA World Cup, EA è riuscita a pronosticare il trionfo dell'Argentina ai Mondiali di Qatar del 2022 dopo aver previsto correttamente i vincitori delle edizioni 2010, '14 e '18 del più importante torneo di calcio.

La vittoria ai rigori dell'Albiceleste sulla Francia, maturata al termine di una partita destinata a entrare nella storia per le emozioni restituite agli spettatori incollati alla TV per assistere estasiati alle prodezze di Messi, Mbappé e compagni, è stata infatti 'preannunciata' dal team di EA Sports attraverso il pronostico che ha accompagnato il lancio della ricca espansione gratuita di FIFA 23 dedicata, appunto, ai Mondiali di Qatar 2022.

Nelle previsioni di Electronic Arts, l'Argentina avrebbe dovuto vedersela in finale contro il Brasile, per poi superare i Verdeoro con una prodezza di Lionel Messi che, stando al pronostico, avrebbe consentito alla Pulce di raggiungere gli otto gol e vincere il premio della Scarpa d'Oro per il miglior marcatore del torneo (conquistato nella realtà da Mbappé).

Nel complimentarci con EA per l'ennesimo pronostico azzeccato sulla nazionale vincitrice dei Mondiali