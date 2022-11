Argos Riders on the Storm è il nuovo gioco di Warren Spector: un immersive sim multiplayer

Tramontate definitivamente le speranze per System Shock 3, Warren Spector si è gettato anima e corpo in una nuova IP con i ragazzi di OtherSide Entertainment. La notizia è stata confermata lo scorso marzo, ma solo ora possiamo scoprire maggiori informazioni sul progetto, finalmente in possesso di un nome.

OtherSide Entertainment ha aggiornato il proprio sito ufficiale confermando che il nuovo gioco di Warren Spector s'intitola Argos: Riders on the Storm. Descritto come un immersive sim multiplayer ambientato in "un mondo alieno ma stranamente familiare", il gioco segna dunque il ritorno del celebre autore nel genere che l'ha reso famoso e che egli stesso ha contribuito a far affermare.

Stavolta, tuttavia, a mescolare un po' le carte in tavola ci pensa l'aggiunta di meccaniche multigiocatore. La descrizione ufficiale conferma che Argos: Riders on the Storm permetterà ai giocatori di interagire con "gli ambienti di gioco profondamente simulati" in totale libertà, senza vincolarli sullo stile di gioco da adottare. Le scelte, anche quelle all'apparenza più insignificanti, influenzeranno in maniera unica l'esperienza di gioco, che potrà essere affrontata anche in compagnia degli amici.

Le piattaforme di destinazione e la data di lancio di Argos: Riders on the Storm sono al momento sconosciute. Maggiori informazioni verranno rivelate a tempo debito sul sito ufficiale di OtherSide Entertainment, nel frattempo possiamo consolarci con il primo artwork ufficiale, che ritrae una balena adornata da una corazza dorata.