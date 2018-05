Ariana Grande e i The Roots suonano No Tears Left to Cry con Nintendo Labo da Jimmy Fallon

La pop star Ariana Grande e il gruppo The Roots sono stati ospiti nella puntata di Jimmy Fallon Tonight Show andata in onda questa notte negli Stati Uniti e tutti insieme hanno suonato il brano No Tears Left to Cry utilizzando Nintendo Labo.

No Tears Left to Cry è uno dei più grandi successi di Ariana Grande, l'artista ha deciso di riarrangiare il suo brano in compagnia dei The Roots e dello stesso Jimmy Fallon, i quali hanno suonato vari strumenti di cartone costruiti con Nintendo Labo, tra cui il pianoforte, la chitarra e i tamburi per la batteria. Il risultato? Potete vederlo (anzi, ascoltarlo) nel video pubblicato qui sopra.

L'idea sembra essere nata proprio dal conduttore Jimmy Fallon, il quale è da sempre un sostenitore dei prodotti Nintendo, ricordiamo che alla fine del 2016 la casa di Kyoto ha scelto proprio il Tonight Show per mostrare in anteprima assoluta The Legend of Zelda Breath of the Wild in azione su Switch e Super Mario Run.

Nintendo Labo non sembra purtroppo essere riuscito a riscuotere un buon successo in Occidente mentre i due kit (Assortito e Robot) sono stati accolti positivamente in Giappone, vendendo poco più di 200.000 copie nelle prime due settimane di presenza sul mercato.