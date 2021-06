Arietta of Spirits: l'avventura in pixel art tra Zelda e Secret of Mana nel video E3 2021

Il team di sviluppo indipendente Third Spirit Games presenzia all'E3 2021 e all'evento digitale Guerrilla Collective per mostrare delle scene di gioco inedite dell'avventura in pixel art Arietta of Spirits.

L'avventura trae profonda ispirazione dai primi capitoli di The Legend of Zelda e della serie ruolistica di Mana per narrare la storia di Arietta, una ragazza che dovrà recarsi nella baita della Nonna per la prima volta da quando quest'ultima è venuta a mancare.

Il viaggio intrapreso da Arietta e dalla sua famiglia, però, sarà reso decisamente meno "agevole" dalla comparsa lungo il percorso di una schiera di spiriti. Con l'aiuto di un amico inatteso, Arietta potrà proseguire il suo viaggio esplorando un'isola piena di foreste rigogliose, caverne tenebrose e oscuri segreti da scoprire. Il titolo si caratterizza inoltre per una grafica in stile retrò e da una colonna sonora originale.

L'uscita di Arietta of Spirits è prevista per l'estate del 2021 su PC (Steam) e nella triplice versione console rappresentata da PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Oltre al video del Guerrilla Collective dell'E3 2021, in calce alla notizia trovate anche le prime immagini ingame condivise dagli autori indie.