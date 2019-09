Arise: A Simple Story annunciato durante il PlayStation State of Play!

Il PlayStation State of Play trasmesso nel corso della serata di martedì 24 settembre ha riservato al pubblico diverse sorprese, tra queste anche l'annuncio di Arise: A Simple Story.

Il progetto si è presentato al pubblico con un coinvolgente trailer di annuncio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato ci trasporta all'interno di un mondo affascinante e ricco di mistero, popolato di distese innevate, oscure foreste e campi di girasoli. Arise: A Simple Story è frutto di una collaborazione tra Techland Publishing ed il team di sviluppo Piccolo, che mira ad offrire ai giocatori una "odissea memorabile e costantemente sorprendente". Ad ora, il gioco resta privo di una data di pubblicazione precisa: cosa ne pensate, ne siete incuriositi? In calce, potete visionare una galleria immagini dedicata.



Durante lo State of Play è stato inoltre annunciato Humanity, gioco in arrivo su PlayStation 4 nel corso del 2020 con supporto a PS VR. Attesissima, è stata inoltre finalmente ufficializzata la data di uscita di The Last of Us Part 2.