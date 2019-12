Da Arise A Simple Story a Blair Witch: tutti i nuovi giochi PS4 in uscita

Chi ha detto che a dicembre non escono giochi di rilievo? E' vero, il flusso delle uscite si subisce un notevole calo durante l'ultimo mese dell'anno ma questo non vuol dire che non siano in arrivo titoli meritevoli di attenzione, come dimostra la lista delle novità per PlayStation 4 di questa settimana.

Tra i giochi in uscita nei prossimi sette giorni troviamo Blair Witch (avventura horror di Bloober Team già disponibile su PC e Xbox One), Hatsune Miku VR, Fight N Rage, SaGa Scarlet Grace Ambitions e EarthNight.

Novità Giochi PS4

Big Pharma - 3 dicembre 2019

Blair Witch - 3 dicembre 2019

Classic Snake Adventures - 3 dicembre 2019

Cuisine Royale - 3 dicembre 2019

EarthNight - 3 dicembre 2019

Fight N Rage - 3 dicembre 2019

Hatsune Miku VR - 3 dicembre 2019

Heroland - 3 dicembre 2019

Immortal Planet - 3 dicembre 2019

Jigsaw Solace - 3 dicembre 2019

SaGa Scarlet Grace Ambitions - 4 dicembre 2019

Simulacra - 4 dicembre 2019

Ski Jumping Pro VR - 4 dicembre 2019

Space Blaze - 4 dicembre 2019

Stardust Odyssey - 4 dicembre 2019

Star Ocean First Departure R - 5 dicembre 2019

Tools Up! - 5 dicembre 2019

Arise A Simple Story - 5 dicembre 2019

Trax - 5 dicembre 2019

Where the Water Tastes Like Wine - 6 dicembre 2019

Winter Sports Games - 6 dicembre 2019

Wizards of Brandel - 6 dicembre 2019

Ancestors The Humankind Odyssey - 6 dicembre 2019

Impossibile poi non citare Star Ocean First Departure R, Stardust Odyssey per PlayStation VR, Arise A Simple Story (in esclusiva su PlayStation) e Ancestors The Humankind Odyssey, uscito su PC ad agosto. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.