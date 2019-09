Arise A Simple Story, svelata la data di uscita: in arrivo su PS4, Xbox One e PC

Tra tutti gli annunci del PlayStation State of Play trasmesso nel corso del mese di settembre ha trovato spazio anche Arise: A Simple Story, sviluppato dal team di Piccolo Studio.

Gli sviluppatori presentano il titolo come un'avventura caratterizzata da una narrazione coinvolgente, descrivendolo come un "ottovolante di emozioni". Tra i temi affrontati figurano l'amore, la perdita e la memoria. Sul sito ufficiale di Arise A simple Story possiamo infatti leggere la seguente introduzione: "Controlla il flusso del tempo e cambia l'ambiente in cui ti trovi facendo trascorrere pochi secondi o intere stagioni. Avanza velocemente, torna indietro o ferma il tempo per rivivere i tuoi ricordi e superare ogni ostacolo sul tuo cammino". Il gioco di Piccolo Studio offrirà inoltre anche la possibilità di affrontare questa nuova avventura videoludica insieme ad un secondo giocatore.



Il trailer di Arise: A Simple Story, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, conferma la natura multipiattaforma del gioco. Quest'ultimo arriverà infatti, oltre che su PlayStation 4, anche su Xbox One e PC (in esclusiva Epic Games Store). Il filmato di presentazione del gioco conferma infine la data di pubblicazione definitiva del titolo: Arise A Simple Story approderà sul mercato videoludico il prossimo 3 dicembre 2019.