Arise A Simple Story: Video Anteprima della prova in esclusiva italiana

Nello State of Play di settembre, tra i titoli presentati ce ne è stato uno in particolare che ha subito catturato la nostra attenzione: si tratta di Arise A Simple Story, la prima opera creata da Piccolo Studio, che abbiamo potuto provare in esclusiva italiana al fianco dei suoi autori.

L'avventura platform di Arise A Simple Story ci pone nei panni di un uomo anziano passato a miglior vita che, prima di intraprendere il suo ultimo viaggio verso il regno dell'aldilà, proverà a ripercorrere i momenti salienti della sua esistenza per offrire all'utente un'esperienza intimistica e coinvolgente.

L'espediente narrativo adottato da Piccolo Studio fa perciò leva sulle emozioni e sul rapporto che instaureremo con il nostro arzillo alter-ego per consentirci di affrontare una serie di attività che faranno dell'originalità la loro arma più affilata. Il giocatore potrà infatti controllare il flusso del tempo e cambiare l'ambiente a lui circostante per ricomporre il puzzle dei ricordi del protagonista: da questo punto di vista, è emblematico lo sforzo compiuto dagli sviluppatori indipendenti per integrare queste meccaniche di gameplay a un modulo cooperativo che correrà lungo tutta l'avventura.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo perciò alla nostra Video Anteprima che trovate in cima alla notizia e al nostro speciale su Arise A Simple Story in esclusiva italiana, ma prima vi ricordiamo che l'ultima fatica digitale di Piccolo Studio e Techland arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 3 dicembre.