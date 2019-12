Arise A Simple Story: Video Recensione 4K della versione PlayStation 4

Opera d'esordio del team Piccolo Studio, Arise A Simple Story è un'avventura che vuole raccontare e celebrare il cammino della vita, in un saliscendi di emozioni ed empatia. Attraverso il percorso intrapreso dal silenzioso protagonista, il gioco diventa una storia personale e universale al tempo stesso, tanto delicata quanto intensa.

Come ci spiega il buon Francesco Delrio nella nostra recensione di Arise A Simple Story, il battesimo videoludico degli sviluppatori spagnoli produce un'opera delicata e toccante che, pur nella sua brevità, riesce a regalarci un'altalena di emozioni che fa trasparire tutto l'amore dei suoi autori per questo genere di temi e di esperienze videoludiche.

Grazie poi ad una squisita direzione artistica e ad una colonna sonora capace di elevare ulteriormente il tenore qualitativo dell'opera, le ovvie imperfezioni che possono contraddistinguere un simile progetto a basso budget vengono mascherate in maniera mirabile per restituirci l'immagine di un piccolo gioiello, una delle sorprese più gradite e inattese di questo fine 2019.

Vi lasciamo perciò in compagnia della nostra video recensione di Arise A Simple Story e vi invitiamo a condividere il vostro parere con il resto della community di Everyeye.it servendovi della lavagna dei commenti, ma prima ricordiamo agli interessati che l'opera prima del Piccolo Studio e Techland è attesa al lancio per il 3 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.