Arise of Awakener: draghi e cavalieri in un Action RPG ispirato a Dragon's Dogma

Grazie agli sforzi congiunti di uno studio turco e un editore cinese sta prendendo forma Arise of Awakener, un action RPG che ha destato la nostra curiosità grazie ad un'ambientazione medievale palesemente ispirata al mai dimenticato Dragon's Dogma di Capcom.

In via di sviluppo presso gli studi turchi di Taner Game per conto del publisher cinese Gamera Game, Arise of Awakener è attualmente previsto su PlayStation 4, PS5 e PC, sebbene la data di lancio appaia ancora molto lontana. Le informazioni sono ancora scarse, ma il trailer d'annuncio mostrato in occasione del Tokyo Game Show 2021 ha rivelato che questo action RPG per giocatore singolo sarà ambientato in un mondo fantasy ispirato all'Europa medievale e narrerà una storia di vendetta e redenzione.

Il sistema di creazione del personaggio permetterà ai giocatori di scegliere fra tre differenti classi, ossia le classiche Guerriero, Arciere e Mago, prima di imbarcarsi in un viaggio costellato di mostruosità d'ogni tipo, da non-morti a grotteschi ciclopi, fino ad arrivare a demoni oscuri e maestosi draghi. Questi ultimi rappresenteranno le star della produzione: ad un certo punto dell'avventura, il protagonista potrà persino cavalcarne uno e librarsi in volo! Se quanto detto finora vi ha incuriosito, allora vi consigliamo assolutamente di approfondire l'argomento guardando la Video Anteprima in apertura di notizia e leggendo l'anteprima di Arise of Awakener curata da Antonello Bello.