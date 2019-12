Arise, Sea of Thieves e i migliori giochi del decennio su Twitch questa settimana

Inizia una nuova settimana e come di consueto torna l'appuntamento con il palinsesto Everyeye Live dal 2 all'8 dicembre, che prevede tante dirette sui migliori giochi del momento e trasmissioni ormai cult come il Q&A e Colazione con Everyeye.

Tra gli appuntamenti della settimana troviamo Sea of Thieves, Arise A Simple Story, uno spazio di discussione sui migliori giochi del decennio e il Q&A Cinema.

Lunedì 2 dicembre

Ore 17:00 - Sea of Thieves

Ore 21:30 - Call of Duty Modern Warfare feat Kikachan87

Martedì 3 dicembre

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Arise A Simple Story

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 4 dicembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Darksiders Genesis

Ore 21:00 - Q&A Cinema

Giovedì 5 dicembre

Ore 17:00 - I migliori giochi del decennio

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 6 dicembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Super Mario Maker 2

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever feat. Be_Frankie

Sabato 7 dicembre

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat. Schiaccisempre

Domenica 8 dicembre

Ore 17:00 - World of Warships

Come sempre potete seguire tutte le nostre live sia in diretta, iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye.it, sia in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Vi aspettiamo!