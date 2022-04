Arise A Simple Story, arriva la Definitive Edition: in esclusiva su Nintendo Switch

Pubblicato nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'ottimo Arise: A Simple Story è ora pronto a fare ritorno sul mercato videoludico, in una ricca versione definitiva.

Il team di Untold Tales ha infatti annunciato ufficialmente che Arise: A Simple Story - Definitive Edition è pronto ad aggiungersi al catalogo di Nintendo Switch. La console ibrida della Grande N accoglierà in esclusiva la versione definitiva del gioco, con tanto di nuove funzionalità. Presentate dal team di sviluppo con il trailer che potete visionare in apertura a questa news, le feature debutteranno prestissimo su Nintendo Switch. La data di lancio di Arise: A simple Story - Definitive Edition è infatti imminente, con Untold Tales che ha provveduto a fissarne il debutto al prossimo giovedì 28 aprile 2022.



L'emozionante avventura proporrà su Nintendo Switch il supporto al giroscopio, con i movimenti della console che consentiranno di controllare il tempo. La Definitive Edition del gioco includerà inoltre la colonna sonora digitale di Arise: A Simple Story, composta di 18 brani evocativi. Ad arricchire il pacchetto troviamo anche un Artbook digitale di oltre 100 pagine e una Photo Mode personalizzata per Nintendo Switch. Il tutto sarà proposto su Nintendo eShop al prezzo di 19,99 euro.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di questo ottimo Indie, vi rimandiamo alla recensione di Arise: A Simple Story, a cura di Francesco Delrio.