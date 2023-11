Arisen Force Vonimir annunciato: provate su Steam il nuovo Action/RPG in pixel art!

Se di Action/RPG bidimensionali realizzati in pixel art non potete mai farne a meno, questo annuncio allora fa proprio al caso vostro: lo sviluppatore Youyuan alza il velo su Arisen Force Vonimir, nuovo gioco di ruolo d'azione 2D previsto in uscita su PC e console.

Nello specifico, Arisen Force Vonimir sbarcherà su PC nell'ultimo trimestre del 2024, mentre il debutto su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch è attualmente fissato a un generico 2025. Il titolo è dunque ancora piuttosto lontano dalla sua uscita, ma c'è intanto già una buona notizia: gli autori hanno già messo a disposizione su Steam una demo giocable, utile per farsi una primissima idea sulle potenzialità del progetto. In aggiunta, Youyuan ha avviato anche la campagna Kickstarter dedicata al gioco, con l'obiettivo di racimolare i 15.000 dollari necessari per completarne lo sviluppo.

Arisen Force Vonimir punta a mescolare assieme una forte componente narrativa con combattimenti dal ritmo molto frenetico. Oltre ad un vasto mondo di gioco da esplorare, sarà possibile anche reclutare un nutrito numero di personaggi per il nostro party, ciascuno con proprie caratteristiche ed abilità specifiche, il tutto condito con una veste grafica curatissima in ogni dettaglio. Appuntamento dunque tra un anno, quando Arisen Force Vonimir farà il suo esordio su PC, in attesa delle future edizioni console.