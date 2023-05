Arizona Sunshine 2: la caccia agli zombie riprende su PC e PS5 con PlayStation VR2

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole la community con l'annuncio di annuncio di Metal Gear Solid 3 Remake, il PlayStation Showcase fa da sfondo all'annuncio ufficiale di Arizona Sunshine 2, il secondo capitolo dell'apprezzato sparatutto splatter horror di Vertigo Games.

Il reveal trailer di Arizona Sunshine 2 invita tutti gli amici di Fred ad "affilare il machete e caricare il fucile per una nuova, straordinaria avventura next gen, un'apocalisse da vivere in VR con un'azione zombie ancora più cruenta".

Il mondo post-apocalittico della nuova esperienza sparatutto firmata da Vertigo promette quindi di regalare tante scariche di adrenalina a tutti gli appassionati del genere, con un numero ancora più elevato di equipaggiamenti come fucili e lanciafiamme.

Nel corso dell'avventura sarà possibile combattere insieme a Buddy: il compagno a quattro zampe di Fred lo aiuterà a sconfiggere i non-morti. La commercializzazione di Arizona Sunshine 2 è previsto più avanti nel 2023 per dispositivi in Realtà Virtuale su PC e PlayStation 5 per PS VR2. Avete già dato un'occhiata al video di lancio 'Salvation' di Final Fantasy 16 mostrato nel corso del PlayStation Showcase?