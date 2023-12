Arizona Sunshine 2 si lancia in video su PS VR2 e Steam VR con la Deluxe Edition

Il nuovo video di Vertigo Games dedicato all'apocalisse zombie di Arizona Sunshine 2 ricorda agli acquirenti della Deluxe Edition che da oggi, martedì 5 dicembre, possono accedere anticipatamente al survival horror in Realtà Virtuale su PlayStation VR 2 e Steam VR.

In previsione del sempre più imminente approdo di Arizona Sunshine 2 su Meta Quest, PS VR2, Steam VR e Pico previsto per il 7 dicembre, il team Vertigo ci reimmerge quindi nell'universo a tinte zombie di questa serie per offrirci un assaggio dell'esperienza da vivere insieme al compagno canino Buddy.

La campagna principale del sequel di Arizona Sunshine prende spunto dagli eventi narrati nel capitolo precedente per farci combattere una schiera tutta nuova di masticanti, sia in singolo che in un'apposita modalità cooperativa che correrà parallelamente alla modalità Orda infinita per un massimo di quattro giocatori.

Chi vorrà affrontare la carneficina di zombie potrà farlo accedendo a oltre 40 armi, ivi comprese le pistole preferite dai fan, il lanciafiamme e tanti strumenti da fuoco e da mischia per fare a fette i non-morti e rispedirli nell'aldilà. Date perciò un'occhiata al nuovo video e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'offerta interattiva confezionata da Vertigo Games con Arizona Sunshine 2.