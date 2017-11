L'edizionedisi appresta a ricevere un DLC gratuito che introdurrà due nuove mappe (già disponibili nella versione PC):. Il contenuto scaricabile, intitolato, sarà disponibile per il download senza alcun costo aggiuntivo a partire da martedì 28 novembre.

Come suggerisce il nome, Old Mine sarà ambientata nelle profondità di una vecchia miniera in decadenza. Undead Valley, invece, ci porterà nei dintorni di Las Vegas, all'interno di un magazzino abbandonato. Nella galleria in calce alla notizia potete osservare due screenshot delle nuove mappe. Arizona Sunshine è disponibile su Oculus Rift, HTC Vive e Playstation VR. Per ulteriori informazioni sul titolo, rimandiamo alla nostra recensione.