ARK 2 per quanti anni rimarrà su Xbox Game Pass? I piani di Microsoft

ARK 2, il survival sandbox di Studio Wildcard che avrà Vin Diesel come protagonista, è atteso nel corso del 2023 su PC e Xbox Series X/S, con arrivo subito al day all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Proprio in merito al servizio di Microsoft arrivano alcuni dettagli aggiuntivi.

Sembra infatti che ARK 2 rimarrà all'interno del Game Pass soltanto per alcuni anni, tre per la precisione, a partire dal giorno di lancio: se l'esordio nel 2023 viene confermato definitivamente, ciò significa che il gioco verrà poi rimosso dal servizio nel corso del 2026. Questo dettaglio arriva da un documento depositato dal publisher Snail Games alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Stando ai particolari riportati all'interno del testo, Snail Games e Microsoft avevano stretto questo tipo di accordo nel 2018, valido quindi fino al 2021. Con il gioco che però non ha ancora compiuto il suo esordio sul mercato, le due parti hanno rinnovato l'accordo nel giugno del 2020 in modo tale che diventi attivo al momento della pubblicazione di ARK 2. Al contrario, invece, il precedente ARK: Survival Evolved dovrebbe restare per sempre all'interno del Game Pass.

Si rimane nel frattempo in attesa di una data d'uscita ufficiale per ARK 2 previsto per il 2023, che promette di espandere e migliorare quanto visto nel predecessore.. Tra le meccaniche confermate, ARK 2 avrà combattimenti in stile Soulslike prendendo spunto dalle opere di From Software.