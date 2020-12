Ark 2 sarà un'esclusiva Xbox Series X: solo next-gen per il gioco con Vin Diesel

Tra le numerose World Premiere rivelate al pubblico in occasione dei The Game Awards 2020, ha trovato spazio anche una nuova produzione dedicata alla serie Ark.

Dal palco dell'evento è infatti stato trasmesso il reveal trailer di Ark 2, con il quale è stato ufficialmente presentato il nuovo progetto. Decisamente inatteso, l'annuncio ha sorpreso il pubblico anche grazie alla conferma di un cast d'eccezione, che include nientemeno che Vin Diesel. Il noto attore è apparso in versione digitalizzata nel primo trailer di Ark II, pronto a immergersi in questo universo virtuale popolato di dinosauri e pericolose creature.

In seguito al reveal del gioco, giungono dettagli ufficiali su quelle che saranno le piattaforme di destinazione, non specificate all'interno del trailer. A offrire dettagli in tal senso è stato Aaron Greenberg, responsabile Xbox Game Marketing presso Microsoft. Con il cinguettio che potete trovare direttamente in calce a questa news, il dirigente verdecrociato ha infatti confermato che Ark II approderà in esclusiva su Xbox Series X e Xbox Series S. La produzione si qualifica dunque come totalmente next-gen, mentre mancano al momento indicazioni su di una finestra di lancio precisa. Sulle caratteristiche della nuova produzione di Studio Wildcards non sono per ora state condivise molte informazioni.