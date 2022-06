ARK 2 sarà all'evento Xbox del 12 giugno, adesso è ufficiale

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile comparsa di ARK 2 all'evento Xbox & Bethesda Showcase, queste voci vengono ora confermate dal profilo Twitter ufficiale ARK France, dedicato agli aggiornamenti di ARK per il mercato francese.

Il Tweet non lascia spazio a dubbi e il 12 giugno arriveranno novità su ARK 2 oltre ad aggiornamenti sul prossimo update di ARK Survival Evolved. Annunciato ai The Game Awards 2022, ARK 2 è al momento una esclusiva Xbox Series X ed è naturale che Microsoft voglia spingere il titolo durante lo showcase più importante e atteso dell'anno.

Sappiamo in realtà molto poco sul gioco, ARK 2 girerà in Unreal Engine 5 e ci sarà Vin Diesel, queste di fatto le uniche informazioni concrete sul progetto, la nuova presentazione probabilmente toglierà i veli a vari aspetti di ARK 2 permettendoci di dare una occhiata al gioco in azione.

La data di uscita è ancora avvolta nel mistero, si pensa ad un lancio previsto nel corso del 2022 ma più probabile un debutto fissato nel 2023, non ci resta che attendere Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno per sapere di più sul futuro di ARK con il reveal di ARK 2 e le novità di ARK Survival Evolved.