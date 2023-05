Ark 2, il gioco con Vin Diesel rinviato di nuovo: esce nel 2025, non più l'anno prossimo

Ad inizio aprile, Ark 2 è stato rinviato a fine aprile a causa del passaggio all'Unreal Engine 5, ma a quanto pare il progetto arriverà ancora più in là nel tempo. Come riportato all'interno di un report di Digital Domain, il survival game arriverà addirittura nel 2025.

Come descritto all'interno del documento ufficiale, "Digital Domain proseguirà la sua collaborazione con il team di Studio Wildcard mentre si preparano per il largamente atteso ARK 2, il seguito del suo precedessore vincitore di diversi premi, ARK. Attualmente, Digital Domain sta collaborando per la creazione di diversi asset 'in-game'. Digital Domain si aspetta di essere internamente coinvolta in tutti gli aspetti del progetto sino al lancio nella primavera del 2025".

Annunciato nel 2020, Ark 2 vede la partecipazione di Vin Diesel, che oltre ad apparire all'interno del trailer di annuncio e del gioco stesso, ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo del gioco. Il noto attore ha confermato di essere un grande fan del franchise, avendo peraltro giocato migliaia di ore sul capitolo originale della serie survival a base di dinosauri.

Al momento non conosciamo i motivi che hanno spinto Digital Domain e Studio Wildcard a rimandare ulteriormente la finestra di lancio di Ark 2, e dovremo necessariamente attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali al riguardo.